У більшості "інтелектуального" озброєння РФ зазвичай із російського тільки корпус, деталі там із розвинених країн Заходу - Буданов

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в більшості "інтелектуального" озброєння РФ компоненти з країн Заходу і вказав на питання запровадження вторинних санкцій.

"Ви правильно помітили, що в більшості, скажімо так, інтелектуального озброєння РФ зазвичай з російського тільки корпус, а іноді навіть корпусу немає. Це, на жаль, правда. І запчастин там зазвичай багато не з Китаю, як багато хто думає, а це - розвинені країни Заходу. На жаль, це правда", - сказав він на панельній дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024", який проходить у неділю.

Буданов зазначив, що триває робота зі зниження такого впливу, зокрема спільна робота щодо санкцій, однак цього недостатньо, і "питання тут набагато глибше".

"Тут питання, що таке вторинні санкції і чи готові уряди багатьох країн бити по своїх компаніях, які продають дуже часто не суто військове обладнання, а певні його компоненти, які чітко всі розуміють, де використовуються. Питання це відкрите, але ми працюємо. Це те, що ми робимо на міжнародній арені. Те, що ми робимо з ворогом - завдаємо ударів по місцях, де вони складають це озброєння", - наголосив Буданов.