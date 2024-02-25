Лубінець: Нам треба створити міжнародну коаліцію з питання повернення цивільних заручників

Україна шукає країни, які офіційно готові приєднатися до процесу повернення цивільних заручників, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ми шукаємо країни, які офіційно готові приєднатися до процесу повернення цивільних заручників", - сказав Лубінець на конференції "Україна. Рік 2024" у неділю.

Він поінформував, що під час своєї останньої поїздки до Катару тиждень тому прем'єр-міністр цієї країни висловив готовність Катару "спробувати повернути українських цивільних заручників".

"Нам треба створити міжнародну коаліцію з питання повернення цивільних заручників подібну до тієї, яку ми створили для повернення українських дітей", - зауважив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що близько 28 тисяч громадян України перебувають у російських катівнях: журналісти, представники місцевого самоврядування, представники церков, міжнародні представники.

"Трьох представників організації ОБСЄ, офіційних, було затримано, двох у Донецькій області, одного в Луганській. Кілька років ми не можемо їх звільнити. І весь цей час Російська Федерація є членом ОБСЄ. Це не показник того, що в нас криза міжнародних організацій? ", - запитав Лубінець.

Він наголосив, що Україна не може "міняти цивільних на цивільних", оскільки це заборонено міжнародним гуманітарним правом.

За словами уповноваженого з прав людини, Україна шукає нові підходи для звільнення і повернення цивільних заручників, але самостійно вона цього зробити не може.