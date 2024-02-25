Події

12:13 25.02.2024

У понеділок у західних і північних областях невеликий дощ, температура до +16 - Укргідрометцентр

1 хв читати
У понеділок у західних і північних областях невеликий дощ, температура до +16 - Укргідрометцентр

У понеділок, 26 лютого, у більшості західних, північних і Вінницькій областях місцями невеликий дощ; на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних, південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у східній частині України вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла; у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; на решті територій країни вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, у Криму та на півдні Одеської області до 14°.

У Києві в понеділок уночі місцями невеликий дощ, удень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 26 лютого найвища температура вдень була 17,3° у 1990 р., найнижча вночі -21,6° у 1888 р.

У вівторок, 27 лютого, в Україні без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у східній частині країни вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла; на решті територій вночі близько 0°, на Закарпатті, а також місцями в західних областях 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла, у західних областях 10-15°, на Закарпатті до 18°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:33 24.02.2024
В Україні найближчої доби місцями невеликі дощі, температура вище нуля

В Україні найближчої доби місцями невеликі дощі, температура вище нуля

12:04 23.02.2024
У суботу в Україні буде переважно без опадів, на сході вночі від +3° до -2°, вдень 4-9° тепла

У суботу в Україні буде переважно без опадів, на сході вночі від +3° до -2°, вдень 4-9° тепла

13:27 22.02.2024
У Києві найближчої доби хмарно з проясненнями, без опадів

У Києві найближчої доби хмарно з проясненнями, без опадів

12:06 21.02.2024
У четвер в Україні, крім південних областей, очікується дощ і мокрий сніг - Укргідрометцентр

У четвер в Україні, крім південних областей, очікується дощ і мокрий сніг - Укргідрометцентр

19:44 20.02.2024
За програмою "єВідновлення" у 2024 р. планується опрацювати 300 тис. заяв на компенсації

За програмою "єВідновлення" у 2024 р. планується опрацювати 300 тис. заяв на компенсації

13:18 20.02.2024
Переважно дощова, помірно прохолодна погода встановиться на більшій частині України в середу

Переважно дощова, помірно прохолодна погода встановиться на більшій частині України в середу

12:56 19.02.2024
Досить тепла для лютого погода збережеться в Україні найближчими днями

Досить тепла для лютого погода збережеться в Україні найближчими днями

13:53 18.02.2024
У Києві та області в понеділок без опадів, вночі невеликий мороз, вдень до 3° тепла

У Києві та області в понеділок без опадів, вночі невеликий мороз, вдень до 3° тепла

18:05 17.02.2024
Волога погода подекуди з дощем і мокрим снігом збережеться в Україні в неділю - Укргідрометцентр

Волога погода подекуди з дощем і мокрим снігом збережеться в Україні в неділю - Укргідрометцентр

11:58 16.02.2024
В Україні в суботу збережеться похмура, відносно тепла погода, місцями з невеликим дощем

В Україні в суботу збережеться похмура, відносно тепла погода, місцями з невеликим дощем

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ГУР МО спростували інформацію про те, що т.зв. ПМР проситиме увійти до складу РФ

Умєров: Робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив, план-2024 уже є

Унаслідок обстрілів окупантів зруйновано вокзал у Костянтинівці, одна людина поранена - ЗМІ

Польські фермери і далі блокують рух, у черзі на ПП 2400 вантажівок - Держприкордонслужба

У результаті ворожих обстрілів у Харківській області поранено волонтера

ОСТАННЄ

Сухаревський: Наша мета - зустрічати противника на полі бою першими - дроном

У Нікополі росіяни скинули вибухівку з БПЛА, загинув чоловік - голова ОВА

У ГУР МО спростували інформацію про те, що т.зв. ПМР проситиме увійти до складу РФ

Великомасштабні навчання НАТО стартують на території Польщі

Умєров: Робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив, план-2024 уже є

Умєров і Сирський обговорили з міністром оборони Швеції військову співпрацю між країнами

Росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є постраждалий - ОВА

Унаслідок обстрілів окупантів зруйновано вокзал у Костянтинівці, одна людина поранена - ЗМІ

Польські фермери і далі блокують рух, у черзі на ПП 2400 вантажівок - Держприкордонслужба

Сирський і Умєров відвідали передові командні пункти військових частин у районі ведення бойових дій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА