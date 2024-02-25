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11:58 25.02.2024

Великомасштабні навчання НАТО стартують на території Польщі

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Великомасштабні навчання НАТО стартують на території Польщі

У неділю починаються національні навчання ЗС Польщі за участю збройних сил інших країн Dragon-24, повідомив Генштаб польської армії.

У навчаннях візьме участь загалом приблизно 20 тис. військовослужбовців і 3,5 тис. одиниць військової техніки з 10 країн НАТО, зокрема приблизно 15 тис. солдатів польських Збройних сил.

Міноборони Польщі раніше повідомляло, що основні сили, які братимуть участь у навчаннях, будуть представлені 11 бронетанковою кавалерійською дивізією ЗС Польщі, також будуть задіяні військовослужбовці сил спеціального призначення, військово-повітряних сил, військово-морського флоту і територіальної оборони. У навчаннях візьмуть участь підрозділи союзних військ, присутні в Польщі, включно з бойовою групою НАТО eFP (програма НАТО з посилення присутності у Східній Європі в рамках підтримки союзників).

У повідомленні міністерства йшлося про те, що під час навчань перевірять "взаємодію і виконання бойових завдань на суші, у повітрі та на морі", військові операції також проводитимуть у кіберпросторі.

Ці навчання стануть "ключовим елементом" найбільших з 1988 року навчань НАТО Steadfast defender-24. Вони "не спрямовані проти будь-якої країни, але є демонстрацією здатності протистояти будь-якій агресивній політиці", зокрема "провокаційним діям Російської Федерації", наголосило міністерство.

Теги: #нато #навчання

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