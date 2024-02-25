Події

08:14 25.02.2024

Українська ППО вночі знищила 16 із 18 "шахедів"

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Українська ППО вночі знищила 16 із 18 "шахедів"

Українська ППО в ніч на 25 лютого знищила 16 із 18 "шахедів", повідомляють Повітряні сили ЗСУ в неділю вранці.

"У ніч на 25 лютого 2024 року противник атакував 18-ма ударними БПЛА типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ - рф., мис Чауда - Крим). У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 "шахедів" у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей", - повідомляють у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

 

 

 

Теги: #пс_зсу #шахеди

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