У Чорному морі три ворожі кораблі, ракетоносців немає

У Чорному морі станом на ранок понеділка перебувають три ворожі кораблі, ракетоносців "Калібрів" немає, повідомляють Військово-морські сили ЗС України в неділю вранці.

"Станом на 07:30 25.02.2024. У Чорному морі 3 ворожі кораблі; в Азовському морі 1 ворожий корабель; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

Зазначається, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 24 судна, з них 4 рухалося з протоки Босфор, до Чорного моря - 12 суден, з них 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).