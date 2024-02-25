Події

03:24 25.02.2024

Французькі фермери увірвалися на сільськогосподарський ярмарок у Парижі

2 хв читати
Французькі фермери увірвалися на сільськогосподарський ярмарок у Парижі

Група французьких фермерів увірвалася на великий паризький сільськогосподарський ярмарок у суботу перед запланованим візитом президента Еммануеля Макрона на тлі гніву з приводу витрат, бюрократії та зелених норм, повідомляє в неділю агентство Reuters.

Зіткнувшись із десятками поліцейських усередині ярмарку, фермери кричали й освистували, закликали до відставки Макрона і використовували нецензурні вирази на адресу французького лідера.

"Це наш дім!", - кричали вони, тоді як ряди спеціалізованого французького поліцейського підрозділу CRS намагалися стримати демонстрацію. Сталося кілька сутичок із демонстрантами, і поліція заарештувала щонайменше одного з них, повідомив очевидець Reuters.

Макрон, який зустрівся з лідерами профспілок французьких фермерів за сніданком, після цього мав пройтися рядами торгового ярмарку.

"Я кажу це для всіх фермерів: ви не допомагаєте нікому зі своїх колег, громлячи стенди, ви не допомагаєте нікому зі своїх колег, роблячи виставку неможливою, і тим самим відлякуючи сім'ї від приїзду", - сказав Макрон журналістам після зустрічі з лідерами профспілок.

Протести затримали відкриття шоу для публіки щонайменше на годину.

Президент Франції заявив, що збере представників профспілок фермерів та інших зацікавлених сторін сектору в Єлисейському палаці через три тижні після того, як скасував дебати, які він хотів провести на ярмарку з фермерами, переробниками харчових продуктів і роздрібними торговцями.

Імпровізовану палку дискусію між Макроном і демонстрантами транслювали в прямому ефірі французьких новинних каналів.

Паризька фермерська виставка - велика подія у Франції, що привертає близько 600 000 відвідувачів упродовж дев'яти днів, - є політичною подією, де президенти та їхні опоненти повинні спілкуватися з громадськістю під пильною увагою ЗМІ.

Протести фермерів, що поширилися всією Європою, викликали у Франції та за її межами занепокоєння з приводу їхніх політичних наслідків, оскільки вони являють собою зростаючий електорат ультраправих, які, як очікується, доб'ються успіху на виборах до Європейського парламенту в червні.

Раніше цього місяця французькі фермери здебільшого призупинили протести після того, як прем'єр-міністр Габріель Атталь пообіцяв нові заходи на суму €400 млн. Цього тижня акції протесту поновилися знову, щоб чинити тиск на уряд, вимагаючи від нього надати більше допомоги і виконати обіцянки, напередодні паризької фермерської виставки.

Теги: #президент #франція #протести #фермери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:56 22.02.2024
Польські фермери анонсували страйк у Варшаві у вівторок

Польські фермери анонсували страйк у Варшаві у вівторок

09:14 22.02.2024
25 лютого відбудеться форум "Україна. Рік 2024"

25 лютого відбудеться форум "Україна. Рік 2024"

19:21 21.02.2024
Зеленський і фракція "Слуга народу" обговорили ситуацію на фронті та в економіці - Арахамія

Зеленський і фракція "Слуга народу" обговорили ситуацію на фронті та в економіці - Арахамія

20:42 20.02.2024
Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу" у ВР

Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу" у ВР

19:25 20.02.2024
Фонд "Жнива Перемоги" надасть малим і середнім фермерам сільгосптехніку для проведення весняної посівної кампанії-2024

Фонд "Жнива Перемоги" надасть малим і середнім фермерам сільгосптехніку для проведення весняної посівної кампанії-2024

18:35 20.02.2024
Польські протестувальники заблокували пасажирський автобус, Мінвідновлення вимагає негайної реакції уряду Польщі

Польські протестувальники заблокували пасажирський автобус, Мінвідновлення вимагає негайної реакції уряду Польщі

20:44 19.02.2024
Байден готовий зустрітися зі спікером Палати представників для обговорення допомоги Україні

Байден готовий зустрітися зі спікером Палати представників для обговорення допомоги Україні

02:20 19.02.2024
Пожежа на французькому заводі з переробки відходів знищила 900 тонн літієвих батарей

Пожежа на французькому заводі з переробки відходів знищила 900 тонн літієвих батарей

20:55 18.02.2024
Безпекові угоди з Німеччиною, Францією та низкою країн не є альтернативою допомоги США - Зеленський

Безпекові угоди з Німеччиною, Францією та низкою країн не є альтернативою допомоги США - Зеленський

21:54 17.02.2024
У Мюнхені Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Павелом

У Мюнхені Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Павелом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ви знаєте, що нам потрібно, і що це потрібно вчасно - Зеленський лідерам країн G-7

ЄС у березні представить нову стратегію оборонної промисловості - голова Єврокомісії

Якщо запроваджуються санкції, ми маємо чітко знати, що контракти не підписуються за спиною - Зеленський

Знищення А-50 та інших ворожих літаків - це результат роботи союзу України та партнерів, заявив Зеленський

Канада надасть Україні у 2024 році 3 млрд канадських доларів

ОСТАННЄ

Король Чарльз ІІІ виступив із посланням на підтримку України

Американські та британські війська завдають додаткових ударів по хуситах у Ємені

Американські військові збили ракету, запущену в Аденській затоці

Тільки запрошення для України буде дійсно сильним рішенням ювілейного саміту НАТО

Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано 197 вибухів

"Укренерго" відновило роботу резервної лінії електропередачі 330 кВ на Запорізькій АЕС

Україна планує отримати EUR16 млрд бюджетної підтримки ЄС у 2024 р. - міністр фінансів

Окупанти обстріляли агроферму в Харківській області, загинули тварини, є руйнування

Заступники міністра оборони Гайдер і Калмикова зустрілися з делегацією депутатів парламентів країн-партнерів України

Війна в Україні забрала життя щонайменше 10,58 тис. цивільних, ще 19,88 тис. поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА