Французькі фермери увірвалися на сільськогосподарський ярмарок у Парижі

Група французьких фермерів увірвалася на великий паризький сільськогосподарський ярмарок у суботу перед запланованим візитом президента Еммануеля Макрона на тлі гніву з приводу витрат, бюрократії та зелених норм, повідомляє в неділю агентство Reuters.

Зіткнувшись із десятками поліцейських усередині ярмарку, фермери кричали й освистували, закликали до відставки Макрона і використовували нецензурні вирази на адресу французького лідера.

"Це наш дім!", - кричали вони, тоді як ряди спеціалізованого французького поліцейського підрозділу CRS намагалися стримати демонстрацію. Сталося кілька сутичок із демонстрантами, і поліція заарештувала щонайменше одного з них, повідомив очевидець Reuters.

Макрон, який зустрівся з лідерами профспілок французьких фермерів за сніданком, після цього мав пройтися рядами торгового ярмарку.

"Я кажу це для всіх фермерів: ви не допомагаєте нікому зі своїх колег, громлячи стенди, ви не допомагаєте нікому зі своїх колег, роблячи виставку неможливою, і тим самим відлякуючи сім'ї від приїзду", - сказав Макрон журналістам після зустрічі з лідерами профспілок.

Протести затримали відкриття шоу для публіки щонайменше на годину.

Президент Франції заявив, що збере представників профспілок фермерів та інших зацікавлених сторін сектору в Єлисейському палаці через три тижні після того, як скасував дебати, які він хотів провести на ярмарку з фермерами, переробниками харчових продуктів і роздрібними торговцями.

Імпровізовану палку дискусію між Макроном і демонстрантами транслювали в прямому ефірі французьких новинних каналів.

Паризька фермерська виставка - велика подія у Франції, що привертає близько 600 000 відвідувачів упродовж дев'яти днів, - є політичною подією, де президенти та їхні опоненти повинні спілкуватися з громадськістю під пильною увагою ЗМІ.

Протести фермерів, що поширилися всією Європою, викликали у Франції та за її межами занепокоєння з приводу їхніх політичних наслідків, оскільки вони являють собою зростаючий електорат ультраправих, які, як очікується, доб'ються успіху на виборах до Європейського парламенту в червні.

Раніше цього місяця французькі фермери здебільшого призупинили протести після того, як прем'єр-міністр Габріель Атталь пообіцяв нові заходи на суму €400 млн. Цього тижня акції протесту поновилися знову, щоб чинити тиск на уряд, вимагаючи від нього надати більше допомоги і виконати обіцянки, напередодні паризької фермерської виставки.