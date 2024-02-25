Король Чарльз ІІІ виступив із посланням на підтримку України

Король Великої Британії Чарльз ІІІ виступив із рішучим посланням на підтримку України, відзначивши другу річницю вторгнення Росії. Він сказав про "невимовну агресію", з якою зіткнулися українці після того, що він назвав "неспровокованим нападом на їхню землю", повідомляє в суботу BBC.

Незвично пряме послання, схоже, є закликом до продовження міжнародної допомоги Україні. Король привітав постійну підтримку з боку Великої Британії та її союзників.

У той час, коли виникли деякі сумніви з приводу фінансової та військової допомоги Україні, особливо з боку деяких політиків у США, король Чарльз високо оцінив міжнародну підтримку України в момент "великих страждань і потреби".

Чарльз розповів про військову підготовку, яку проходять українські солдати у Великій Британії, і високо оцінив зусилля президента країни Зеленського.

У той час як війна триває вже третій рік, король не приховував своїх симпатій, вітаючи "рішучість і силу українського народу".

"Не дивлячись на величезні поневіряння і біль, яких їм завдають, українці продовжують проявляти героїзм, з яким їх так тісно пов'язує світ. Це справжня доблесть перед обличчям невимовної агресії", - йдеться в заяві короля.

Війна в Україні була близька серцю короля. На ранніх стадіях конфлікту він здійснив несподіваний візит, щоб зустрітися з українськими біженцями, які втекли через кордон до Румунії. Він відвідав українську громаду у Великій Британії, а під час державного візиту до Франції торік король заявив у Сенаті про важливість перемоги України над "жахливим" вторгненням Росії, щоб "наші заповітні свободи восторжествували".

Це незвично для короля - так однозначно висловлюватися про міжнародний конфлікт, і його коментарі відображають силу його почуттів.

Це останнє особисте втручання в ситуацію в Україні відбувається в той час, коли король проходить курс лікування від раку. Він відмовився від участі в публічних заходах, але продовжує працювати як глава держави.

Заява короля, яка мала бути зроблена після консультацій з міністрами, прослідувала за оголошенням Великої Британії про введення нових санкцій проти Росії.