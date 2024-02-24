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21:34 24.02.2024

Заступники міністра оборони Гайдер і Калмикова зустрілися з делегацією депутатів парламентів країн-партнерів України

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Заступники міністра оборони Гайдер і Калмикова зустрілися з делегацією депутатів парламентів країн-партнерів України

Заступники міністра оборони України Станіслав Гайдер і Наталя Калмикова зустрілися в Києві з делегацією депутатів парламентів країн-партнерів України, повідомила пресслужба Міноборони.

"Станіслав Гайдер подякував депутатам за символічний - і важливий - візит у час другої річниці російського вторгнення. Він також висловив вдячність ЄС за ухвалене раніше цього місяця рішення виділити 50 мільярдів євро на допомогу Україні", - йдеться в повідомленні Міноборони в телеграм-каналі в суботу.

Представники Міноборони поінформували європейських депутатів про пріоритети своєї роботи - вдосконалення інституційних можливостей і реформування соціальної сфери сил оборони відповідно.

"Ми робимо все можливе, аби український воїн був обізнаний у своїх правах і соціально захищений від початку і до кінця своєї служби, а також мав якісне медичне забезпечення", - сказала заступниця міністра Калмикова, яку цитує пресслужба.

У суботу також відбулася зустріч керівництва Міноборони України з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Делегацію українського оборонного відомства очолював заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

З української сторони в переговорах також узяли участь заступники міністра оборони Станіслав Гайдер і Дмитро Клименков, заступник міністра стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв і начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич.

 

 

 

 

Теги: #міноборони #зустріч #партнери #делегації

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