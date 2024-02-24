Не тільки Чехія опікується пошуком снарядів в інших країнах для України, такі історії відбуваються щотижня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи заяву чеського лідера Петра Павела про те, що Чехія знайшла за кордоном артилерійські снаряди, які могла б доставити українцям за наявності фінансування, заявив, що "такі історії відбуваються щотижня".

"Президент Чехії просто публічно про це сказав, і склалося враження, що одна Чехія цим займається. Ми дуже вдячні чеським друзям, вони проводять дуже велику роботу. Але такі історії, як те, що озвучив президент Чехії, насправді відбуваються щотижня. Тільки в мене в Мюнхені було дві розмови з главами МЗС країн "Х" (ікс) про те, що вони куплять певні обсяги артилерійських снарядів у країнах "Y" (ігрек), - сказав Кулеба в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону "Єдині новини" в суботу.

Міністр наголосив, що така робота щодо снарядів ведеться в щоденному режимі.

"Сьогодні я говорив із одним нашим послом, давав йому доручення прискорити постачання артснарядів з однієї країни, про яку ми не говоримо вголос, тому що офіційно вона нам нічого не постачає", - зазначив Кулеба.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

Пізніше в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що фінансування для реалізації пропозиції президента Чехії Петра Павела про постачання в Україну 800 тис. артснарядів буде знайдено.