Північна Македонія продовжить підтримку України - голова парламенту

Північна Македонія продовжить підтримувати Україну в межах своїх можливостей, заявив голова Зборів Північної Македонії Йован Мітреський.

"Я користуюся нагодою, щоб запевнити вас, що громадяни Республіки Північна Македонія з вами і залишаються з вами з усією необхідною допомогою і підтримкою в межах наших можливостей. Я хотів би передати нашу жорстку, однозначну і рішучу підтримку і солідарність Україні, українським інституціям і українському народу", - сказав Мітреський на пленарному засіданні Верховної Ради в суботу.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, цього ж дня під час зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком Мітреський запевнив у підтримці курсу України в НАТО.

"Ми вже члени НАТО. Наша дорога - в ЄС. У вас є наша беззастережна підтримка на шляху в НАТО, також сподіваємося, що разом будемо в ЄС", - зазначив Мітреський.