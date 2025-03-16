Інтерфакс-Україна

Події

12:08 16.03.2025

Шмигаль висловив співчуття родинам загиблих унаслідок пожежі в Північній Македонії

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив співчуття близьким загиблих унаслідок пожежі в нічному клубі у місті Кочани (Північна Македонія).

"Жахлива трагедія в Північній Македонії забрала життя багатьох людей. Десятки поранених. Від імені уряду України висловлюю співчуття родинам загиблих, прем’єр-міністру та уряду. Бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим у пожежі. Найщиріші слова підтримки всьому народу Північної Македонії", - написав Шмигаль у соцмережі Х у неділю.

Як повідомлялось, пожежа в нічному клубі в місті Кочани на концерті популярного гурта призвела до щонайменше 50 жертв, велика кількість людей також отримала поранення. Кількість поранених перевищила можливості міської лікарні, тому багато з них були перевезені до столиці Скоп'є. За даними МВС, причиною пожежі стали піротехнічні засоби.

Теги: #північна_македонія #шмигаль #пожежа #загиблі

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