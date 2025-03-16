В Північній Македонії унаслідок пожежі в нічному клубі загинули щонайменше 50 людей – ЗМІ

Пожежа в нічному клубі в місті Кочани (Північна Македонія) призвела до щонайменше 50 жертв, передає у неділю агенція МИА.

За повідомленнями tagesschau.de, катастрофа сталася в невеликому містечку Кочани, приблизно в 100 кілометрах на схід від Скоп'є, коли на дискотеці давав концерт популярний в країні гурт. В цей час у переповненому приміщенні перебували до 1 500 людей.

За даними Міністерства внутрішніх справ, причиною пожежі стали піротехнічні засоби. Більше подробиць міністерство поки що не надало. Місцевий телеканал Kocani TV припустив, що пожежу спричинило технічне обладнання, яке створювало світлові ефекти для виступу гурту.

Повідомляється, що велика кількість людей також отримала поранення. Кількість поранених перевищила можливості міської лікарні, тому багато з них були перевезені до столиці Скоп'є.