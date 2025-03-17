Мер македонського міста Кочани після пожежі в нічному клубі подав у відставку

Мер македонського міста Кочани Люпчо Папазов у понеділок подав у відставку після пожежі, що сталася у вихідні у нічному клубі, жертвами якої стали приблизно 60 осіб, повідомляє телеканал А1.

"Після цієї трагедії для мене ніщо вже не буде так, як раніше. Багато хто справедливо зауважив, що я вчора весь день не виходив на публіку. Але ті, хто мене знає, розуміють, що я відчуваю. Я все життя працював чесно і віддано, і ніколи не думав, що все закінчиться так, але зараз йду з цієї посади, молячись богу за душі наших дітей та за їхні сім'ї", - наводить телеканал слова Папазова.

"Необхідно розслідувати всі деталі, необхідно з'ясувати всі упущення, всі причетні до цієї трагедії мають бути притягнуті до відповідальності. Хоча за законом у мене і немає прямих повноважень у межах розслідування, я готовий відповісти на всі запитання, зокрема і про свої особисті дії", - додав він.

У пожежі, яка сталася в нічному клубі македонського міста Кочани, в ніч на неділю загинули 59 осіб. За первинними даними, сталося загоряння покрівлі від некоректного використання піротехнічних засобів під час концерту однієї з поп-груп. При цьому стало відомо, що у цього нічного клубу не було необхідної ліцензії на проведення таких заходів.