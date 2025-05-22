Інтерфакс-Україна
Події
14:03 22.05.2025

Зеленський: Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа

1 хв читати
Зеленський: Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою.

"Коротко поінформував про нашу дипломатичну роботу для якнайшвидшого досягнення справедливого миру. Говорили також про координацію кроків на шляху до членства в ЄС. Дякую за підтримку України", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він нагадав про формат Україна – Південно-Східна Європа, а також повідомив, про продовження спільної роботи для ще більшої ефективності.

"Готуємо нашу наступну зустріч – саміт лідерів країн цього регіону. Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті", - додав Зеленський.

Теги: #північна_македонія #саміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:29 22.05.2025
Санду в розмові із Зеленським підтвердила свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Санду в розмові із Зеленським підтвердила свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

12:40 22.05.2025
Прем'єр Греції підтвердив свою участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа

Прем'єр Греції підтвердив свою участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа

18:52 21.05.2025
Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

16:22 19.05.2025
Голова Європейської ради закликає РФ піти на негайне припинення вогню в Україні

Голова Європейської ради закликає РФ піти на негайне припинення вогню в Україні

15:31 16.05.2025
Позиція Європи щодо Гази є важливою для прийняття іншим світом її позиції щодо України – Макрон

Позиція Європи щодо Гази є важливою для прийняття іншим світом її позиції щодо України – Макрон

15:20 16.05.2025
Зеленський: потрібно побудувати хоча б мінімальну довіру через обмін військовополоненими і повернення дітей

Зеленський: потрібно побудувати хоча б мінімальну довіру через обмін військовополоненими і повернення дітей

18:08 15.05.2025
Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміт до Албанії

Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміт до Албанії

11:57 02.05.2025
Саміт G7 відбудеться в Канаді 15-17 червня

Саміт G7 відбудеться в Канаді 15-17 червня

17:37 29.04.2025
Зеленський на саміті Тримор’я закликав до збереження тиску на Росію для досягнення повного припинення вогню

Зеленський на саміті Тримор’я закликав до збереження тиску на Росію для досягнення повного припинення вогню

14:35 25.04.2025
Україна пропонує провести саміт у Римі в день похорону Папи Франциска – ЗМІ

Україна пропонує провести саміт у Римі в день похорону Папи Франциска – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів нараду з підготовки обміну 1000 полонених

У Вінницькій, Житомирській та західних областях очікуються грози та шквали

Сили оборони знешкодили 112 зі 128 ворожих дронів

БПЛА втретє з початку року атакував навчальний центр ЗАЕС – МАГАТЕ

Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

ОСТАННЄ

В Держприкордонслужбі повідомили про відсутність втручання в роботу їх камер відеоспостереження

ЦАХАЛ закликає жителів північної частини Сектору Газа евакуюватися

Арештовані активи сина експрезидента "Мотор Січі" на пів мільярда гривень

Прикордонники краматорського "Форпосту" знищили дроном ворожий "Солнцепьок"

Волонтери УЧХ щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації

Зеленський провів нараду з підготовки обміну 1000 полонених

Архієпископ Зоря розповів про проблеми Києво-Печерської лаври через продовження перебування там представників УПЦ (МП)

Мінкультури провело зустріч з колективом заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо подальшої роботи

У Вінницькій, Житомирській та західних областях очікуються грози та шквали

Мерц та Науседа закликали до безумовного припинення вогню в Україні та посилення санкцій на РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА