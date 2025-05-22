Зеленський: Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою.

"Коротко поінформував про нашу дипломатичну роботу для якнайшвидшого досягнення справедливого миру. Говорили також про координацію кроків на шляху до членства в ЄС. Дякую за підтримку України", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він нагадав про формат Україна – Південно-Східна Європа, а також повідомив, про продовження спільної роботи для ще більшої ефективності.

"Готуємо нашу наступну зустріч – саміт лідерів країн цього регіону. Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті", - додав Зеленський.