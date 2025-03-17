Інтерфакс-Україна

Події

15:46 17.03.2025

У Північній Македонії затримано 20 осіб у зв’язку з пожежею в нічному клубі - ЗМІ

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У Північній Македонії затримано 20 осіб у зв’язку з пожежею, внаслідок якої загинуло 59 людей на концерті в м. Кочани, понад 150 отримали поранення, повідомляє Reuters.

Як передає агентство, серед затриманих урядовці і менеджер нічного клубу.

Прем'єр-міністр країни Христіян Міцкоскі (Hristijan Mickoski) заявив, що ліцензія клубу була видана незаконно і пообіцяв, що винні постануть перед правосуддям.

Державний прокурор Люпчо Коцевскі (Ljupco Kocevski) повідомив у неділю ввечері, що в закладі були серйозні проблеми з технікою безпеки. "У нього не було двох вихідних дверей, а лише одні імпровізовані металеві двері в задній частині будівлі, які були замкнені та без ручки зсередини", - зазначив він.

Як повідомлялось, катастрофа сталася в невеликому містечку Кочани, приблизно за 100 км на схід від Скоп'є, коли на дискотеці давав концерт популярний в країні гурт. В цей час у переповненому приміщенні перебувало до 1 500 людей.

Як повідомило у неділю агентство Associated Press з посиланням на міністра внутрішніх справ Панче Тошковського (Panche Toshkovski), пожежа спалахнула близько 03:35 ночі за київським часом. За його словами, піротехніка спричинила загоряння даху. На відеозаписах видно, що всередині клубу панує хаос, молоді люди біжать крізь дим, а музиканти закликають людей якнайшвидше рятуватися. Загинуло 59 людей, ще 118 було госпіталізовано.

Раніше повідомлялось про ордери на арешт чотирьох осіб у зв'язку з пожежею.

За інформацією Reuters, наразі 47 осіб пройшли лікування в лікарнях Болгарії, Греції, Сербії та Туреччини.

У понеділок розпочався загальнонаціональний тиждень жалоби у зв'язку з трагедією.

Теги: #північна_македонія #пожежа #затримання

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