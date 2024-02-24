Ви знаєте, що нам потрібно, і що це потрібно вчасно - Зеленський лідерам країн G-7

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам "Великої сімки" за підтримку країни протягом 2-х років широкомасштабної війни.

"Ви дуже добре знаєте, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, щоб зміцнити нашу армію на землі. І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження наших успіхів на морі. І ви добре розумієте, що нам потрібно все це вчасно. Ми розраховуємо на вас", - сказав він, виступаючи в суботу на онлайн-саміті G-7.

"Завдяки нашій співпраці, мільйони людей в Україні та в сусідніх із Росією країнах можуть відчувати, що їхня батьківщина не стане путінським заднім двором. Ми почали цей шлях два роки тому, не знаючи напевно, які виклики постануть перед нами, але зараз ми можемо чітко сказати, що наше лідерство достатнє для того, щоб відновити безпеку", - сказав він.

За словами Зеленського, "ми вже досягли багато чого, і світ відчуває, що Путін може програти війну. І коли він програє, це означатиме, що виграє не просто хтось один у світі, а вся глобальна свідомість народів і міжнародне право як таке переможе".

"І, будь ласка, пам'ятаймо, що імперські амбіції та реваншизм можуть бути подолані лише разом. І саме це має відкрити простір для розбудови справжньої безпеки та демократії", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що "ми однозначно змусимо путінську систему заплатити належну ціну за кожен прояв російського зла. Але нам потрібно бути рішучими. Саме в такій мірі, в якій потрібно для нашого спільного успіху. Ми маємо бути принциповими, щоб справедливість перемогла. Ми маємо бути активними і невтомними, це потрібно, щоб захистити якомога більше людських життів. І ми маємо бути об'єднані, бо цього вимагає наша перемога, наша спільна перемога".