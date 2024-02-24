Події

19:29 24.02.2024

Ви знаєте, що нам потрібно, і що це потрібно вчасно - Зеленський лідерам країн G-7

2 хв читати
Ви знаєте, що нам потрібно, і що це потрібно вчасно - Зеленський лідерам країн G-7

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам "Великої сімки" за підтримку країни протягом 2-х років широкомасштабної війни.

"Ви дуже добре знаєте, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, щоб зміцнити нашу армію на землі. І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження наших успіхів на морі. І ви добре розумієте, що нам потрібно все це вчасно. Ми розраховуємо на вас", - сказав він, виступаючи в суботу на онлайн-саміті G-7.

"Завдяки нашій співпраці, мільйони людей в Україні та в сусідніх із Росією країнах можуть відчувати, що їхня батьківщина не стане путінським заднім двором. Ми почали цей шлях два роки тому, не знаючи напевно, які виклики постануть перед нами, але зараз ми можемо чітко сказати, що наше лідерство достатнє для того, щоб відновити безпеку", - сказав він.

За словами Зеленського, "ми вже досягли багато чого, і світ відчуває, що Путін може програти війну. І коли він програє, це означатиме, що виграє не просто хтось один у світі, а вся глобальна свідомість народів і міжнародне право як таке переможе".

"І, будь ласка, пам'ятаймо, що імперські амбіції та реваншизм можуть бути подолані лише разом. І саме це має відкрити простір для розбудови справжньої безпеки та демократії", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що "ми однозначно змусимо путінську систему заплатити належну ціну за кожен прояв російського зла. Але нам потрібно бути рішучими. Саме в такій мірі, в якій потрібно для нашого спільного успіху. Ми маємо бути принциповими, щоб справедливість перемогла. Ми маємо бути активними і невтомними, це потрібно, щоб захистити якомога більше людських життів. І ми маємо бути об'єднані, бо цього вимагає наша перемога, наша спільна перемога".

 

 

 

Теги: #саміт #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:40 21.02.2024
Посли G7 застерегли владу України від саботажу реформи БЕБ - ЗМІ

Посли G7 застерегли владу України від саботажу реформи БЕБ - ЗМІ

22:01 20.02.2024
Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого

Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого

18:15 20.02.2024
24 лютого відбудеться засідання лідерів G7 у зв’язку з другою річницею російської агресії проти України

24 лютого відбудеться засідання лідерів G7 у зв’язку з другою річницею російської агресії проти України

07:07 08.02.2024
G7 має намір обмежити використання Росією "тіньового флоту" суден для транспортування нафти

G7 має намір обмежити використання Росією "тіньового флоту" суден для транспортування нафти

15:26 07.02.2024
Глава СБУ на зустрічі з послами країн G7: Незалежність ЗМІ має бути забезпечена на 100%, не допущу порушень цього принципу демократії

Глава СБУ на зустрічі з послами країн G7: Незалежність ЗМІ має бути забезпечена на 100%, не допущу порушень цього принципу демократії

20:30 31.01.2024
Порошенко сподівається, що рішення саміту ЄС мінімізує ризики для України

Порошенко сподівається, що рішення саміту ЄС мінімізує ризики для України

20:12 31.01.2024
Шмигаль обговорив із послами країн "Великої сімки" подальшу фінансову підтримку України

Шмигаль обговорив із послами країн "Великої сімки" подальшу фінансову підтримку України

14:09 27.01.2024
Кулеба: є обнадійливі очікування від саміту Євроради 1 лютого

Кулеба: є обнадійливі очікування від саміту Євроради 1 лютого

15:19 25.01.2024
Саміт НАТО у Вашингтоні має зафіксувати прогрес України на шляху до членства - Стефанішина

Саміт НАТО у Вашингтоні має зафіксувати прогрес України на шляху до членства - Стефанішина

19:04 15.01.2024
Саміт щодо Формули миру може відбутися у Швейцарії

Саміт щодо Формули миру може відбутися у Швейцарії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС у березні представить нову стратегію оборонної промисловості - голова Єврокомісії

Якщо запроваджуються санкції, ми маємо чітко знати, що контракти не підписуються за спиною - Зеленський

Знищення А-50 та інших ворожих літаків - це результат роботи союзу України та партнерів, заявив Зеленський

Канада надасть Україні у 2024 році 3 млрд канадських доларів

Єврокомісія представить Україні в березні переговорну рамку для вступу в ЄС

ОСТАННЄ

Зброя в Україну надходить щодня, але цього все одно недостатньо

Кількість постраждалих у Білозерці Херсонської області внаслідок обстрілу зросла до шести людей - голова ОВА

Генштаб ЗСУ: Авіація Сил оборони за добу завдала ударів по 13 локаціях противника, ракетники знищили одну радіолокаційну станцію

Північна Македонія продовжить підтримку України - голова парламенту

ЄС у березні представить нову стратегію оборонної промисловості - голова Єврокомісії

Через російський обстріл у Гуляйполі поранено жінку

Бельгія відкриє офіси Агентства з розвитку в Києві та Харкові

Якщо запроваджуються санкції, ми маємо чітко знати, що контракти не підписуються за спиною - Зеленський

Знищення А-50 та інших ворожих літаків - це результат роботи союзу України та партнерів, заявив Зеленський

Канада надасть Україні у 2024 році 3 млрд канадських доларів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА