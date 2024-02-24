Через російський обстріл у Гуляйполі поранено жінку

Унаслідок російського обстрілу в Гуляйполі поранено жінку, її доправили в лікарню, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Від російського обстрілу Гуляйполя поранено 71-річну жінку. Вона перебувала у дворі власного будинку - ще одна беззбройна мирна людина, яка потрапила під ворожий вогонь", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

За його словами, жінку доправили до Покровської лікарні.

Раніше цього дня повідомлялося, що 61-річна жінка, яка перебувала на власному подвір'ї в Гуляйполі, загинула внаслідок ворожих обстрілів. Ще один чоловік отримав поранення.