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19:17 24.02.2024

Бельгія відкриє офіси Агентства з розвитку в Києві та Харкові

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Бельгія відкриє офіси Агентства з розвитку в Києві та Харкові

Бельгія відкриє в Україні офіси Агентства з розвитку, повідомив на пресконференції в Києві в суботу прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

"Відновлення України - це пріоритет. Бельгія вирішила відкрити офіс Агентства з розвитку тут, у Києві. І наступного тижня відкриватиметься також офіс у Харкові. Це регіон, який ми будемо відбудовувати", - сказав він.

За словами прем'єра Бельгії, "ні українські платники податків, ні бельгійські, ні європейські, ні канадські не повинні платити за відновлення України. Це Росія, яка буде платити за відновлення України, і разом з Європейською комісією ми опрацьовуємо ці рішення".

Він подякував ЄК за "відмінну роботу, яку вона робить над надходженням від заморожених активів".

Де Кроо зазначив також, що Бельгія надасть Україні військову допомогу більш ніж на 1 млрд євро". "Ми є частиною коаліції F-16 із самого початку. І ми тренуємо ваших пілотів, щоб вони могли скоріше застосувати F-16 для захисту вашого неба", - сказав він.

"1700 військовослужбовців уже підготовлені бельгійськими збройними силами. Сьогодні в Києві ми впевнені в тому, що маємо зробити більше, маємо робити це швидше і ефективніше. І всі європейські країни шукають усі можливі варіанти надання вам необхідних боєприпасів якомога швидше. І найближчими днями або тижнями ми повинні знайти спільне рішення", - сказав він.

 

 

Теги: #допомога #премєр #бельгія

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