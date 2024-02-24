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19:14 24.02.2024

Якщо запроваджуються санкції, ми маємо чітко знати, що контракти не підписуються за спиною - Зеленський

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Якщо запроваджуються санкції, ми маємо чітко знати, що контракти не підписуються за спиною - Зеленський

Україна зацікавлена в тому, щоб уся допомога надходила вчасно, сказав на пресконференції в Києві в суботу після переговорів із лідерами Бельгії, Італії, ЄС і Канади президент України Володимир Зеленський.

"Усе важливо - і двосторонні документи, і європейська підтримка, і пакет на підтримку в 50 мільярдів, і коаліції. Коаліція F-16, тощо. Що важливо, чого не вистачає? Не вистачає, щоб усе було, як то кажуть, in time, коли це дуже потрібно", - сказав він.

"Не вистачає ППО для України. Для фронту це важливо. Для захисту дітей, шкіл, університетів, лікарень. І для цього важливо всім сконцентрувати свої зусилля. Для того щоб не стріляли по Харкову, наприклад", - сказав Зеленський.

"Потрібна далекобійна зброя. Тому що росіяни стоять на такій відстані, що вони можуть вражати наших людей, а ми не можемо їм гідно відповідати", - зазначив він.

"Якщо ми говоримо про санкції, ми повинні з вами чітко знати, що це дійсно ізоляція. І за спиною ніхто не підписує будь-які контракти. І немає жодних із ним економічних відносин. Бо всі ці бенефіти він витрачає потім на війну. Тобто, це не дуже розумно - допомагати з одного боку Україні, а з іншого боку - заробляти гроші з убивцею", - сказав також президент України.

Зеленський додав "політичну ізоляцію Путіна".

 

 

Теги: #допомога #партнери #зеленський

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