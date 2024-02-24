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14:04 24.02.2024

Битва за Гостомельський аеропорт згадуватиметься як початок нової ери для України і всієї Європи, вірить фон дер Ляєн

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Битва за Гостомельський аеропорт згадуватиметься як початок нової ери для України і всієї Європи, вірить фон дер Ляєн

Два роки тому в аеропорту Гостомеля росіяни знищили найбільший у світі літак "Мрія", проте вони не змогли знищити мрію, заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час меморіальної церемонії в Гостомелі у зв'язку з другою річницею повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Мрію про вільну і процвітаючу Україну, яка посяде своє місце в самому серці європейської сім'ї. Сьогодні ця мрія живе, і разом ми перетворимо її на реальність. Буде вільна і суверенна Україна, буде мир і процвітання, і буде Європа. І битва за Гостомельський аеропорт більше не згадуватиметься як найтемніша година в нашій історії, а як початок нової ери, для України і для всієї Європи", - заявила вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що Європа продовжить надавати всю необхідну підтримку.

"Сьогодні ми тут, щоб сказати, що Європа допомагатиме вам стільки, скільки буде потрібно. Буде фінансова підтримка, буде більше боєприпасів, більше тренувань для ваших військ, більше засобів протиповітряної оборони і більше інвестицій в оборонну промисловість Європи та України. І немає кращого місця, ніж цей аеропорт, щоб ще раз підтвердити нашу прихильність Україні", - наголосила вона.

 

Теги: #гостомель #ляєн

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