Мелоні: захисники України захистили те, що їм дорого, те, що вони люблять, і захистили нас

Україна вже два роки демонструє всьому світові, що вижити - це не означає жити, заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні під час меморіальної церемонії в Гостомелі у зв'язку з другою річницею російського вторгнення в Україну.

"Протягом 730 днів українці демонструють нам, що вижити - це не означає жити. 730 днів українці показують усьому світові, що жодної допомоги не було б достатньо, якби не було людей, сповнених рішучістю боротися. Це місце нагадує нам про це. Тут, де була написана перша сторінка повернення Україні майбутнього і свободи", - вказала Мелоні.

Вона висловила вдячність усім захисникам України, які виступили проти російського вторгнення два роки тому.

"Усе навколо нас нагадує про те, що сталося тут. І ми зібралися тут, щоб сказати дякую всім чоловікам і жінкам, які 24 лютого два роки тому не втекли, а почали боротися. Боротися за себе, за свої сім'ї, за те, що найдорожче для них. Європа, Захід тут для того, щоб відсвяткувати любов, адже насправді захисники України захистили те, що їм дороге, те, що вони люблять, і захистили нас", - наголосила прем'єр-міністр.