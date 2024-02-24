Події

12:30 24.02.2024

Нічний обстріл росіян залишив без світла майже 9,5 тис. споживачів у Херсоні

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Нічний обстріл росіян залишив без світла майже 9,5 тис. споживачів у Херсоні

У Херсоні через нічний обстріл російських агресорів знеструмлено майже 9,5 тис. споживачів, Запорізька АЕС четверту добу залишається на одній лінії електропередачі, повідомило Міністерство енергетики.

"Уночі обстрілу зазнав Херсон, унаслідок чого відключилася ПЛ-150 кВ. Знеструмлено підстанцію, без світла залишилися майже 9,5 тис. споживачів", - ідеться в його оновленні в телеграм-каналі в суботу. За його інформацією, через це в Херсоні без електроенергії залишається близько 12,6 тис. абонентів.

Протягом доби внаслідок артилерійських обстрілів без світла залишилися також 400 споживачів у 2 населених пунктах Сумської області. Через бойові дії без напруги 4 юридичні споживачі в Кіровоградській області. Після нічних обстрілів зараз триває огляд мереж у 3 населених пунктах Харківської області.

За інформацією Міненерго, через бойові дії без електропостачання залишаються, зокрема, 42 тис. точок обліку в 75 населених пунктах Донецької області, 15,5 тис. точок обліку в 64 населених пунктах - Харківської, 3,7 тис. точок обліку в 50 населених пунктах - Запорізької, 2,6 тис. точок обліку в 57 населених пунктах - Сумської, 25,8 тис. точок обліку в 45 населених пунктах - Херсонської, 18 населених пунктах (1,1 тис. споживачів) - у Чернігівській.

Водночас за добу енергетики заживили 7 тис. споживачів, зокрема, у 7 населених пунктах Донецької області та трьом тисячам споживачів у Запорізькій.

Натомість уже майже чотири дні окупована росіянами Запорізька атомна станція залишається на одній лінії електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська", що об'єднує її з ОЕС України та забезпечує живлення власних потреб. Єдина резервна лінія ПЛ-330 кВ "Феросплавна-1", що залишалася в роботі, вимкнулася після обстрілу 20 лютого, і поки що її ремонт ускладнений бойовою обстановкою.

Загалом в енергосистемі дефіциту немає, у резерві 13 генерувальних одиниць ТЕС, які будуть задіяні в разі потреби.

Міненерго додало, що в короткостроковий ремонт вийшов корпус ТЕС, водночас після ремонту в роботу повернуто блок ТЕС.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 320 МВт-год, що втричі менше, ніж у п'ятницю. Також передбачається експорт у Польщу, Румунію, Словаччину, Молдову та Угорщину (у цій країні він стартував учора із запровадженням спільних аукціонів - ЕР) обсягом до 2440 МВт-год, що майже на 13% менше від обсягів у суботу.

Щодо ситуації з газопостачанням, то у Львові з підозрою на отруєння чадним газом у приватному будинку виявлено непритомними двох жінок, одна з яких загинула. Обстеження встановило, що в димовому каналі котла та вентиляційному каналі немає тяги, сигналізатора загазованості також немає.

Унаслідок технологічних порушень від газопостачання відключено 16 споживачів у Вишгородському районі Київської області.

Теги: #обстріли #знеструмлений

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