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09:45 24.02.2024

Мінкультури України та ЮНЕСКО проведуть тренінги для військового персоналу та цивільних щодо захисту культурних цінностей під час війни

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Міністерство культури та інформаційної політики України і ЮНЕСКО проведуть тренінги для військового персоналу і цивільних щодо захисту культурних цінностей під час війни.

"Команди ЮНЕСКО та МКІП обговорили питання співробітництва у сфері культури та культурної спадщини. Сторони обговорили підготовку тренінгів для військових і персоналу, задіяного в процесах захисту культурних цінностей під час війни, перспективи створення спеціалізованого підрозділу зі збереження культурних цінностей у лавах Збройних сил України та важливість дотримання норм міжнародного гуманітарного права", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що тренінги підготовки військового персоналу з охорони культурних цінностей під час війни базуватимуться на нормах Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року та двох протоколах до неї (1954 і 1999 років), а також інших Конвенціях ЮНЕСКО, стороною яких є Україна.

До тренінгів будуть залучені фахівці міністерств культури та інформаційної політики, внутрішніх справ, юстиції та оборони, Офісу Генерального прокурора, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України.

"Сподіваюся, що такий вишкіл із цивільними та військовими дасть змогу створити дорожню карту щодо захисту українських цінностей, особливо в зонах бойових дій. Це не лише формування навичок. Так ми зможемо побачити, що нам потрібно змінювати в наявній системі, чи потрібна якась додаткова координація", - сказала представниця ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі.

Теги: #юнеско #захист #цінності #мінкультури

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