У Херсонській області через обстріли за добу поранено чотири людини

У Херсонській області через російські обстріли за минулу добу поранено 4 особи, є влучання в житлові квартали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06.00 суботи.

"За минулу добу противник здійснив 20 обстрілів населених пунктів Херсонщини. Під обстрілами опинилися Новотягинка, Тягинка, Придніпровське, Кізомис, Зміївка, Інгулець, Велетенське, Станіслав, Осокорівка та Антонівка. Місто Херсон ворог атакував 7 разів", - написав він у телеграм-каналі.

"Через російську агресію 4 людини отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.