Події

08:04 24.02.2024

У Херсонській області через обстріли за добу поранено чотири людини

1 хв читати
У Херсонській області через обстріли за добу поранено чотири людини

У Херсонській області через російські обстріли за минулу добу поранено 4 особи, є влучання в житлові квартали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06.00 суботи.

"За минулу добу противник здійснив 20 обстрілів населених пунктів Херсонщини. Під обстрілами опинилися Новотягинка, Тягинка, Придніпровське, Кізомис, Зміївка, Інгулець, Велетенське, Станіслав, Осокорівка та Антонівка. Місто Херсон ворог атакував 7 разів", - написав він у телеграм-каналі.

"Через російську агресію 4 людини отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:32 24.02.2024
Окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування, постраждалих не зафіксовано

Окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування, постраждалих не зафіксовано

20:03 23.02.2024
Для відновлення електромереж Миколаївської області після обстрілів РФ необхідно 11,2 млрд грн - голова обленерго

Для відновлення електромереж Миколаївської області після обстрілів РФ необхідно 11,2 млрд грн - голова обленерго

19:07 23.02.2024
Удару по Мирнограду на Донеччині завдано трьома ракетами, загинула людина, два будинки зруйновано повністю, пошкоджено - понад 40

Удару по Мирнограду на Донеччині завдано трьома ракетами, загинула людина, два будинки зруйновано повністю, пошкоджено - понад 40

17:14 23.02.2024
Із-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка

Із-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка

09:24 23.02.2024
Окупанти за добу 13 разів обстріляли громади Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Окупанти за добу 13 разів обстріляли громади Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

09:03 23.02.2024
Ворог уночі продовжив обстрілювати Сумську область

Ворог уночі продовжив обстрілювати Сумську область

08:58 23.02.2024
Один загиблий цивільний, ще 19 поранених за добу в Донецькій області

Один загиблий цивільний, ще 19 поранених за добу в Донецькій області

08:39 23.02.2024
Ворог випустив 1716 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

Ворог випустив 1716 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

07:42 23.02.2024
У Дніпрі через атаку БПЛА постраждали вісім осіб, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури

У Дніпрі через атаку БПЛА постраждали вісім осіб, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури

07:11 23.02.2024
Росіяни обстріляли Новотягинку на Херсонщині, є поранений

Росіяни обстріляли Новотягинку на Херсонщині, є поранений

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До Києва прибула делегація західних лідерів, зокрема прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії

Силами ППО вночі знищено дві ракети Х-59 і всі 12 "шахедів", які атакували Україну

Сили оборони за добу ліквідували 770 окупантів і 36 артилерійських систем - Генштаб

За добу на фронті було 84 зіткнення, на мар'їнському напрямку ЗС України відбили 44 атаки ворога

Уряд Британії виділить $310 млн на боєприпаси для України

ОСТАННЄ

До Києва прибула делегація західних лідерів, зокрема прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

Силами ППО вночі знищено дві ракети Х-59 і всі 12 "шахедів", які атакували Україну

Сили оборони за добу ліквідували 770 окупантів і 36 артилерійських систем - Генштаб

Сили оборони за добу завдали авіаударів по шести районах розташування сил РФ, а також знищили літак А-50

За добу на фронті було 84 зіткнення, на мар'їнському напрямку ЗС України відбили 44 атаки ворога

Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, зокрема боєприпаси

Війська РФ завдали по Україні десять ракетних і 93 авіаційних удари

Відмова від поставок зброї Україні завдасть шкоди безпеці США - Кемерон

Умєров і Сирський обговорили з командувачем військ НАТО в Європі ситуацію на фронті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА