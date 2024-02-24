Відмова від поставок зброї Україні завдасть шкоди безпеці США - Кемерон
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон попереджає, що відмова від поставок зброї для України завдасть шкоди безпеці США. Про це він заявив, під час виступу перед Генеральною Асамблеєю ООН у Нью-Йорку, повідомляє The Guardian.
"Девід Кемерон заявив, що відмова США постачати зброю Україні підірве її власну безпеку, зміцнить Китай і поставить під сумнів надійність Америки як союзника в усьому світі", - сказано в повідомленні.
Під час виступу в Нью-Йорку, Кемерон спробував сформулювати свої аргументи в термінах конкуренції з Китаєм - одного з небагатьох питань, що об'єднують республіканців і демократів у Конгресі США.
"Я знаю, що багато людей у Конгресі дуже стурбовані роллю Китаю, і якщо ви стурбовані роллю Китаю, ви маєте зробити так, щоб Путін не переміг", - сказав він.
Зазначається, що на засіданні Ради Безпеки ООН німецька та польська делегації, представлені міністрами Анналеною Бербок і Радеком Сікорським, також закликали відновити постачання зброї для України з боку США.