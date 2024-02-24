Візит сенаторів підкреслює непохитну підтримку України з боку США - посол Брінк

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявила, що візит делегації сенаторів напередодні другої річниці повномасштабної війни Росії проти України підкреслює непохитну підтримку України з боку США.

"Була рада вітати у Львові лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, Джека Ріда, Річарда Блюменталя, Меггі Хассан, Майкла Беннета. Цей візит напередодні другої річниці повномасштабної війни Росії проти України підкреслює непохитну підтримку України в боротьбі за свободу і майбутнє", - написала Брінк у соцмережі X у п'ятницю, 23 лютого.

