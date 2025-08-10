Україна не допустить аби РФ обманула США – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що в Україні розуміють намір РФ обманути США і не допустять цього.

"Звісно, наша команда працює зі Сполученими Штатами Америки – жодного дня не зупиняємо комунікацію щодо того, як забезпечити справжній мир. Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку – ми не допустимо цього. Я дуже ціную ту рішучість, із якою Президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні. Щодня багато людей віддають свої життя. Але єдиною першопричиною цих убивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати всіма, з ким він контактує", - заявив Зеленський.

"Ми в Україні добре знаємо Росію, і саме тому в надзвичайно складних умовах українці витримали вже понад три роки повномасштабної війни", - наголосив президент.

Також у відеозверненні він згадав про активні контакти з партнерами.

"Тільки за цей день я говорив з прем'єр-міністром Швеції, із президентом Казахстану, із президентом Азербайджану. Також ми говорили з президентом Франції. Чітка підтримка нашої незалежності, нашого суверенітету, територіальної цілісності України", - підкреслив Зеленський.