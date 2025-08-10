Інтерфакс-Україна
Події
21:51 10.08.2025

Україна не допустить аби РФ обманула США – Зеленський

1 хв читати
Україна не допустить аби РФ обманула США – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що в Україні розуміють намір РФ обманути США і не допустять цього.

"Звісно, наша команда працює зі Сполученими Штатами Америки – жодного дня не зупиняємо комунікацію щодо того, як забезпечити справжній мир. Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку – ми не допустимо цього. Я дуже ціную ту рішучість, із якою Президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні. Щодня багато людей віддають свої життя. Але єдиною першопричиною цих убивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати всіма, з ким він контактує", - заявив Зеленський.

"Ми в Україні добре знаємо Росію, і саме тому в надзвичайно складних умовах українці витримали вже понад три роки повномасштабної війни", - наголосив президент.

Також у відеозверненні він згадав про активні контакти з партнерами.

"Тільки за цей день я говорив з прем'єр-міністром Швеції, із президентом Казахстану, із президентом Азербайджану. Також ми говорили з президентом Франції. Чітка підтримка нашої незалежності, нашого суверенітету, територіальної цілісності України", - підкреслив Зеленський.

 

Теги: #україна_сша #зеленський #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:25 10.08.2025
Каллас заявляє, що будь-яка угода між США і Росією повинна включати Україну і ЄС

Каллас заявляє, що будь-яка угода між США і Росією повинна включати Україну і ЄС

21:03 10.08.2025
Жодні дедлайни для РФ не працюють – Зеленський про російську атаку на Запоріжжя

Жодні дедлайни для РФ не працюють – Зеленський про російську атаку на Запоріжжя

19:58 10.08.2025
Дрони ГУР атакували російський НПЗ за 2000 км від України

Дрони ГУР атакували російський НПЗ за 2000 км від України

19:21 10.08.2025
США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського – Венс

США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського – Венс

17:41 10.08.2025
Зеленський і Алієв обговорили енергетичну співпрацю України та Азербайджану

Зеленський і Алієв обговорили енергетичну співпрацю України та Азербайджану

16:50 10.08.2025
Вкрай небезпечно для кожного народу, якщо якусь державу вважатимуть просто "територією" й намагатимуться поділити, – Зеленський

Вкрай небезпечно для кожного народу, якщо якусь державу вважатимуть просто "територією" й намагатимуться поділити, – Зеленський

14:09 10.08.2025
Зеленський обговорив з прем’єром Швеції розвиток української військової авіації

Зеленський обговорив з прем’єром Швеції розвиток української військової авіації

11:10 10.08.2025
Зеленський закликає до справедливого і довготривалого миру на європейському континенті - Шмигаль

Зеленський закликає до справедливого і довготривалого миру на європейському континенті - Шмигаль

09:54 10.08.2025
Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку напередодні саміту на Алясці

Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку напередодні саміту на Алясці

09:48 10.08.2025
Сибіга: Тільки сила та єдність змусять РФ припинити війну, будь-яка поступка спровокує подальшу агресію

Сибіга: Тільки сила та єдність змусять РФ припинити війну, будь-яка поступка спровокує подальшу агресію

ВАЖЛИВЕ

Жодні дедлайни для РФ не працюють – Зеленський про російську атаку на Запоріжжя

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

Дрони ГУР атакували російський НПЗ за 2000 км від України

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до дванадцяти – ОВА

США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського – Венс

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

Мерц заявив, що умови миру між Україною й РФ не можуть стати винагородою для агресії

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до дванадцяти – ОВА

Восьмеро постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

Попередньо двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

Росіяни зберігають активність на покровському напрямку, всього на фронті відбулося 64 боєзіткнення

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий, одна людина загинула, ще двоє поранені

УЧХ надає допомогу евакуйованим з району Корабел у Херсоні

Через ворожий удар по прикордонню на Харківщині шпиталізовано літню жінку

Росіяни продовжують атакувати Херсонщину, троє людей загинули – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА