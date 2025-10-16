Інтерфакс-Україна
Події
19:22 16.10.2025

США та Україна створили БпЛА великої дальності з елементами ШІ

Виробник програмного забезпечення для безпілотників Auterion (США) повідомив про успішне завершення проєкту Artemis зі створення далекобійного дрона-камікадзе "діпстрайк" Artemis ALM-20 із дальністю польоту 1 600 км, вагою бойової частини 45 кг та візуальним наведенням за допомогою алгоритмів штучного інтелекту (ШІ), інформує видання Defence Express.

За повідомленням, БпЛА створений разом із неназваною, з міркувань безпеки, української компанією. Безпілотник пройшов повноцінні випробування, які "включали запуск із землі, навігацію GPS і без GPS, дальній транзит і наземне спрацювання". Особливістю Artemis є система навігації та наведення на базі бортового комп'ютера Skynode N від Auterion. Як зазначено, вона "дозволяє дрону наводитися та уражати цілі навіть при збоях супутникової навігації" та "забезпечує найвищу точність на кінцевому етапі польоту".

"Auterion спільно з Міністерством оборони США та іншими партнерами переходить до етапу масштабування, спрямованого на спільне виробництво у великих масштабах" - заявляє компанія, виробничі лінії будуються в Україні, США та Німеччині. "Урядові фахівці схвалили програму (Artemis –ІФ-У) після операційних льотних випробувань в Україні", - додали в заяві компанії.

На єдиному зображенні Artemis ALM-20 помітно, що за аеродинамічним силуетом він нагадує іранський БпЛА Shahed-136, але слід зазначити, що така аеродинамічна схема широко розповсюджена серед безпілотників.

 

Теги: #україна_сша #бпла

