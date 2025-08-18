Трамп: Ми маємо впевнитися, що мир буде довготривалим, працюватимемо з Україною та РФ

Фото: NBC News

США будуть працювати з Україною та РФ, необхідно впевнитися, що мир буде довготривалим, якщо він буде досягнутий, заявив президент США Дональд Трамп.

"Ми будемо працювати з Україною, будемо працювати з усіма і впевнимося, щоб мир був довготривалим, якщо буде досягнутий мир. Ми не говоримо про дворічний мир, який потім перетвориться на хаос. Ми будемо впевнюватися, щоб все було добре, працювати з Росією, з Україною і щоб все спрацювало", - сказав Трамп перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Щодо гарантій безпеки для України, Трамп додав, що можливо зможе сказати про це пізніше.