Інтерфакс-Україна
Події
11:10 11.07.2025

Сибіга на зустрічі з американськими сентаторами Гремом і Блюменталем наголосив на важливості зниження граничної ціни на нафту

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Сибіга на зустрічі з американськими сентаторами Гремом і Блюменталем наголосив на важливості зниження граничної ціни на нафту
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

 Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем у Римі.

"Важлива розмова з американськими сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем в Римі. Їх участь у Конференції з питань відновлення України та зустрічі Коаліції рішучих надіслала важливий сигнал трансатлантичної єдності та підтримки стійкості, відновлення та оборони України", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Глава МЗС високо оцінив зусилля зусилля Сенату США, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру.

"Росія і ті, хто підтримує її воєнні дії, повинні зіткнутися з реальним тиском. У зв'язку з цим я також наголосив на важливості зниження граничної ціни на нафту, щоб позбавити Росію нафтових доходів, які вона перетворює на воєнні злочини", - написав він.

Сибіга вважає, що зараз настав вирішальний етап, "коли сильне лідерство і рішення можуть змінити ситуацію в досягненні миру через силу".

Теги: #сенатори #зустріч #сибіга

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