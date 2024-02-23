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23:24 23.02.2024

Умєров обговорив із делегацією сенаторів США першочергові потреби ЗСУ

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Умєров обговорив із делегацією сенаторів США першочергові потреби ЗСУ

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером і сенаторами Джеком Рідом із Род-Айленда, Майклом Беннетом із Колорадо, Річардом Блюменталем із Коннектикуту і Меггі Хассан із Нью-Гемпшира, які ввійшли до складу двопартійної делегації Конгресу США, повідомляє прес-служба Міноборони в п'ятницю ввечері.

Зазначається, що під час зустрічі Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ознайомив сенаторів із ситуацією на полі бою, змінами, що відбулися останнім часом, першочерговими потребами в озброєнні та баченням того, що потрібно для перемоги.

"Сьогодні сенатори прямо запитали, чи виграє Україна у війні з Росією. Немає сумніву, що ми переможемо ворога; це була моя і Головнокомандувача відповідь. Але для наближення перемоги ми маємо вчасно і в повному обсязі отримати суттєву військову підтримку від наших партнерів", - цитує Умєрова пресслужба.

Міністр оборони пояснив сенаторам, наскільки відчутні будь-які затримки з наданням військової допомоги Україні, і зауважив, що нестачу боєприпасів і військового обладнання одразу відчувають українські воїни на передовій.

"Запитання, які ставили сенатори мені та Генералу Сирському, чітко вказують на їхнє глибоке розуміння ситуації в Україні та готовність зупинити російську агресію. Вдячний за таку тверду відданість підтримці України", - зазначив Умєров.

Теги: #україна #міноборони #сенатори

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