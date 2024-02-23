Події

22:21 23.02.2024

Українцям у рекордні терміни вдалося зібрати близько 300 млн грн на 35 морських дронів

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Українцям у рекордні терміни вдалося зібрати близько 300 млн грн на 35 морських дронів

Українцям за 36 годин вдалося зібрати близько 300 млн грн на закупівлю 35 морських дронів, повідомили організатори і Служба безпеки України у своєму Телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

"Служба безпеки дякує кожному українському бізнесу і кожному громадянину, хто долучився до цього збору! У рекордні терміни вдалося зібрати 297,5 мільйона гривень на 35 морських дронів СБУ "Sea Baby", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що "саме завдяки морським дронам СБУ вже підірвала Кримський міст і "відмінусувала" 9 російських військових кораблів".

Окремо в СБУ подякували організаторам: фандрейзинговій платформі "UNITED24", monobank та Олегу Гороховському, волонтерам Сергію Стерненку та Ігорю Лаченкову.

 

Теги: #сбу #україна #збір

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