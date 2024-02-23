Мінус А-50У - чудова робота Повітряних сил і ГУР - Сирський

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський високо оцінив військову операцію з ліквідації російського літака А-50У.

"Мінус А-50У - чудова робота Повітряних сил і ГУР. Знищення російських літаків і ворогів - це велика честь", - написав Сирський у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

Раніше ГУР опублікувало інформацію в телеграмі, що внаслідок спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Повітряних сил ЗСУ над Азовським морем збили черговий російський літак А-50У, а також опублікувало карту.

"Знищений А-50У - нова модернізована російська версія літака. Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління і наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Збиття А-50У - черговий серйозний удар по потенціалу і можливостям терористичної москви", - йдеться в повідомленні.