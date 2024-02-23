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19:54 23.02.2024

Глава МВС України вдячний польським колегам за оперативну реакцію на випадки порушення закону, сподівається на діалог у межах Плану взаєморозуміння

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Глава МВС України вдячний польським колегам за оперативну реакцію на випадки порушення закону, сподівається на діалог у межах Плану взаєморозуміння

Очільник МВС України Ігор Клименко у складі урядової делегації на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем взяв участь у виїзному засіданні для врегулювання ситуації на українсько-польському кордоні.

"Оскільки українські водії тижнями не можуть перетнути кордон - це неадекватна ситуація в цивілізованому світі", - написав він у телеграм-каналі.

Клименко зазначив, що за весь час протестів перебуває на прямому зв'язку з міністром внутрішніх справ Польщі Марчином Кервінським. "На жаль, особисто зустрітися на кордоні сьогодні не вдалося", - зазначив він.

"Однак я вдячний за оперативну реакцію польських правоохоронців на випадки порушення закону. Це болюча картина, коли українське зерно, зібране під обстрілами, мітингувальники висипають із вантажівок і вагонів", - наголосив глава МВС України.

За його словами, українські прикордонники цілодобово відстежують ситуацію на кордоні. Триває постійний обмін інформацією з польськими колегами.

Міністр зазначив, що 6 пунктів пропуску на українсько-польському кордоні фактично заблоковані через протести польських аграріїв.

"Працюємо над урегулюванням ситуації. Сподіваємося на діалог у рамках Плану взаєморозуміння", - підсумував Клименко.

 

 

 

Теги: #польща #мвс #взаємодія

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