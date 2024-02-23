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15:10 23.02.2024

У РФ формують добровольчий корпус із 18 тис. осіб, куди увійшли колишні "вагнерівці" - ГУР

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У РФ формують добровольчий корпус із 18 тис. осіб, куди увійшли колишні "вагнерівці" - ГУР

РФ зараз формує добровольчий корпус у складі 18 тисяч осіб, куди увійшли колишні "вагнерівці", представники корпусу вже діють у районі Авдіївки, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

"У РФ зараз формують добровольчий корпус із 18 тисяч осіб. Це, зокрема, всі колишні "вагнерівці", керує цим Міністерство оборони. Вони зараз діють і в районі Авдіївки. Ось і бригада "Ветерани" - це і є добровольчий корпус, який застосовує Росія. Так, їх активно використовують через те, що мають бойовий досвід. Тобто на полі бою їх зараз можна побачити", - сказав Скібіцький в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, підхід добровольчого корпусу використовують такий самий, який застосовував "Вагнер" у Бахмуті.

"Це постійні штурмові дії та досягнення результату будь-якою ціною. Що стосується зарплати, то вона там майже така сама, як і в збройних силах Росії. Але у "Вагнера" зарплата була вищою, і "Вагнер" дуже цінував своїх інструкторів і командирів", - розповіли у ГУР.

Говорячи про залучення для війни проти України росіянами громадян інших держав, зокрема африканців, сирійців, Скібіцький зазначив, що вони не хочуть іти воювати, а використовують це як шанс потрапити до Європи.

"Але ніхто не хоче йти воювати. Вони сюди йдуть просто для того, щоб потім утекти й потрапити до Європи. Усі думають, що вони йдуть сюди воювати. Але це не так. Повірте. За першої нагоди вони намагатимуться потрапити до Європи", – запевнив генерал-майор.

Теги: #скібіцький #гур_міноборони

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