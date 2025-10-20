Енергетичне перемирʼя з РФ малоймовірне, бо вона все одно не дотримається угоди - заступник начальника ГУР

Заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький висловив сумнів у можливості так званого енергетичного перемирʼя з РФ через недотримання нею обіцянок раніше, зазначивши, що це питання необхідно розглядати в комплексі заходів з припинення вогню в цілому.

"Починаючи з 2014 року у нас було дуже багато всіляких домовленостей про перемирʼя. Але я не памʼятаю жодного разу, щоб вони тривали більше тижня. Ми не довіряємо РФ в будь-якому форматі. Буде або провокація, або удар по тим об'єктам, по яким домовилися не бити", - сказав він під час форуму "Енергія, що тримає Україну" від "РБК-Україна", який пройшов у Києві у понеділок

Скібіцький додав, що "це питання комплексне, яке треба розглядати в контексті припинення вогню взагалі".