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14:14 23.02.2024

РФ планує виробити 2,7 млн артснарядів цього року - ГУР Міноборони України

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РФ планує виробити 2,7 млн артснарядів цього року - ГУР Міноборони України

Росіяни виготовили минулого року близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм, 152 мм, а цього року хочуть вийти на кількість - 2,7 млн, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Наша оцінка така: росіяни виготовили минулого року - просто виконали державне оборонне замовлення - це близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм, 152 мм", - сказав Скібіцький в інтерв'ю ексклюзивному агентству "Інтерфакс-Україна".

"Росія змогла виготовити 2 млн боєприпасів, а цього року, здається, хоче вийти на 2,7 млн боєприпасів. Але це плани. Подивимося, чи будуть вони здійснені", - зазначили в ГУР.

Скібіцький додав, що озвучені обсяги потребують модернізації виробництва, і важливу роль у протистоянні цьому відіграють санкції.

"Тому ми просимо партнерів, що санкції мають бути спрямовані на верстати, на матеріали, з яких виробляють електронні чипи, мікросхеми тощо. Тож це дуже широкий спектр, у цьому напрямі нині працює і Головне управління розвідки, і вся наша розвідувальна спільнота. Це стосується всього, що пов'язано з виробництвом озброєння. І я вже не кажу про кількість підприємств, які Росія залучила у виробництво. Десятки підприємств, компаній пов'язані з виробництвом того чи іншого боєприпасу чи виду озброєння й техніки", - зазначив генерал-майор.

Теги: #скібіцький #гур_міноборони

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