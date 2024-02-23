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13:47 23.02.2024

Байден оголосив про нові санкції щодо РФ

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Байден оголосив про нові санкції щодо РФ

Президент США Джо Байден у п'ятницю оголосив про запровадження понад 500 нових санкційних заходів проти Росії, вони, зокрема, торкнуться фінансового сектору та ОПК, інформує Білий дім.

"Сьогодні я оголошую про понад 500 нових санкцій щодо Росії, які націлені на російський фінансовий сектор, оборонно-промисловий комплекс, мережі постачання і тих, хто сприяє обходу санкцій", - ідеться в заяві Байдена, оприлюдненій Білим домом.

"Ми запроваджуємо нові експортні обмеження щодо приблизно 100 підприємств, які надають підтримку оборонній промисловості Росії. Ми також вживаємо заходів щодо подальшого скорочення доходів, які Росія отримує від експорту енергоносіїв", - ідеться в документі.

Теги: #байден #санкції_рф

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