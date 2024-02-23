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12:44 23.02.2024

Фінанси для постачання в Україну 800 тис. снарядів буде знайдено - Жовква

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Фінанси для постачання в Україну 800 тис. снарядів буде знайдено - Жовква

Фінансування для реалізації пропозиції президента Чехії Петра Павела щодо постачання в Україну 800 тис. 155-мм снарядів буде знайдено, сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.

"Так, ми знайдемо його. Ми не можемо говорити всі подробиці, але Петр Павел - безумовно, людина, яка дуже добре розбирається в цих питаннях", - сказав він.

З інформацією про наявність 800 тис. 155-мм снарядів президент Чехії виступив на Українському ланчі під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Взагалі Чехія, знову ж таки, не розкриваючи всіх нюансів, дуже допомагає Україні у військовій сфері, не лише на двосторонній основі", - сказав Жовква. 

 

Теги: #фінансування #снаряди

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