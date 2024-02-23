Події

08:39 23.02.2024

Ворог випустив 1716 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

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Ворог випустив 1716 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

Російські війська випустили 1716 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 287 обстрілів, випустивши 1716 снарядів із застосуванням артилерії, РСЗВ, мінометів, танків і БПЛА. 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", - ідеться в його телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що по Херсону ворог спрямував 27 снарядів. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; стільникову вежу в Бериславському районі; архівну установу і припортову інфраструктуру в місті.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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