Ворог випустив 1716 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

Російські війська випустили 1716 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 287 обстрілів, випустивши 1716 снарядів із застосуванням артилерії, РСЗВ, мінометів, танків і БПЛА. 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", - ідеться в його телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що по Херсону ворог спрямував 27 снарядів. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; стільникову вежу в Бериславському районі; архівну установу і припортову інфраструктуру в місті.