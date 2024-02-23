23 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 730 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 730 RUSSIAN AGRESSION

23 лютого відзначають Всесвітній день взаєморозуміння і миру, День дизельного двигуна, Міжнародний день протидії булінгу.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.

Ще цього дня:

1918 - Кайзерівська Німеччина зажадала від Росії визнати незалежність Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та України;

1927 - Президент США Калвін Кулідж підписує законопроєкт Конгресу про створення Федеральної комісії з питань радіо (пізніше замінена на Федеральну комісію зв'язку), який мав регулювати використання радіочастот у США;

1927 - Німецький фізик-теоретик Вернер Гейзенберг пише листа до колеги-фізика Вольфганга Паулі, у якому вперше описує свій принцип невизначеності;

1934 - Леопольд III стає королем Бельгії;

1941 - Плутоній уперше виготовлений і виділений доктором Гленном Теодором Сіборгом;

1945 - Над Іодзімою піднято американський прапор;

1993 - Україна заявила про невизнання Росії єдиною правонаступницею СРСР;

2014 - Президент України Віктор Янукович утік до Росії.

Церковне свято

Святитель Полікарп, єпископ Смирнський, народився близько 70 року, жив у Малій Азії, в м. Смирна. Рано залишився сиротою, був вихований, за вказівкою ангела, благочестивою вдовою Калістою.

Після смерті названої матері Полікарп роздав своє майно і став слугувати хворим і немічним. Його дуже полюбив і наблизив до себе святий Вукол, єпископ Смирнський. Він висвятив Полікарпа в диякона, доручивши йому проповідувати в храмі Слово Боже. Вже біля 110 року Полікарп був рукоположений на єпископа Смирнського апостолом Іваном Богословом.

Страждання і смерть святителя Полікарпа описані в "Посланні Смирнської Церкви до інших Церков" - одній із найдавніших пам'яток християнської писемності.

За часів, коли на Римський престол вступив імператор Марк Аврелій (161-180), християни зазнали одних із найжорстокіших гонінь. Язичники вимагали, щоб суддя шукав святого Полікарпа.

У цей час святитель за наполегливим проханням своєї пастви перебував у невеликому селищі недалеко від Смирни. Коли воїни прийшли за ним, святий Полікарп вийшов назустріч і велів їх нагодувати, а сам у цей час став молитися, готуючись до мученицького подвигу.

Будучи приведеним на суд, святитель Полікарп твердо сповідував свою віру в Христа, і був засуджений до спалення.

Кати хотіли прибити святителя до стовпа, але він спокійно їм сказав, що не зійде з багаття, і його тільки зв'язали мотузкою. Полум'я оточило святого, але не торкнулося його, зімкнувшись у повітрі над його головою. Коли побачили, що вогонь не шкодить йому, юрба язичників та іудеїв почала вимагати, щоб його вбили мечем.

Коли святому Полікарпу завдали ран, з них витікло так багато крові, що вона погасила полум'я. Тіло священномученика Полікарпа спалили.

Іменини: Аркадій, Антон, Гаврило, Василь, Герман, Геннадій, Іван, Григорій, Лука, Марк, Павло, Прохор, Семен, Ганна, Валентина, Галина.