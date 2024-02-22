Сили оборони України отримали бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених із поля бою, ще кількасот очікуються найближчим часом, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом. Вдячний партнерам за підтримку у війні", - написав Умєров у фейсбуці.

У Міноборони зазначили, що техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше.

"Бронемашини для евакуації поранених передаємо в бойові підрозділи вже зараз. Координує цю роботу і проєкт загалом мій заступник Наталія Калмикова. Вдячний партнерам за підтримку у війні", - заявив міністр.