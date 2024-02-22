Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа - Міноборони

Данія передасть Україні винищувачі F-16 вже цього літа, повідомляє Міноборони країни з посиланням на міжнародну коаліцію військово-повітряних сил, яка на чолі з Данією, Нідерландами й США координує передачу перших винищувачів F-16 Україні.

"Тривають роботи з підготовки України до отримання цього літа першого данського дару бойових літаків F-16. Про це заявляє міжнародна військово-повітряна коаліція, яку очолює Данія разом із Нідерландами та США", - йдеться в повідомленні Міноборони на офіційному сайті.

"Очікується, що перший данський бойовий літак F-16 буде передано Україні цього літа. Це послання міжнародної коаліції військово-повітряних сил, яка на чолі з Данією, Нідерландами та США координує тривалу підготовку F-16 і підготовку до передачі перших винищувачів F-16 Україні", - повідомляє Міноборони Данії.

"Складно встановити фіксований графік передачі винищувачів F-16, тому що є кілька умов, які мають бути виконані, щоб Україна могла використовувати подаровані літаки. Але я поінформував узгоджувальне коло, що наразі ми працюємо над його вищою єдністю цього літа, коли ми розраховуємо передати Україні перші винищувачі F-16, якщо підготовка буде йти за планом", - ідеться в повідомленні з посиланням на міністра оборони Троельса Лунда Поульсена.

Як зазначено, остаточна передача першого данського бойового літака F-16 залежить, зокрема, від повної підготовки українських пілотів і необхідного українського допоміжного персоналу, а також від наявності необхідної логістики та інфраструктури в Україні. Міжнародна коаліція ВПС на підтримку України докладає всіх зусиль, щоб забезпечити це.

Данія очолює коаліцію військово-повітряних сил разом із Нідерландами та США з моменту її створення восени 2023 року. Коаліція була сформована в рамках Контактної групи з питань оборони України під керівництвом США і спочатку фокусується на наданні винищувачів F-16 в Україні.