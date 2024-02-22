Події

14:56 22.02.2024

Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа - Міноборони

2 хв читати
Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа - Міноборони

Данія передасть Україні винищувачі F-16 вже цього літа, повідомляє Міноборони країни з посиланням на міжнародну коаліцію військово-повітряних сил, яка на чолі з Данією, Нідерландами й США координує передачу перших винищувачів F-16 Україні.

"Тривають роботи з підготовки України до отримання цього літа першого данського дару бойових літаків F-16. Про це заявляє міжнародна військово-повітряна коаліція, яку очолює Данія разом із Нідерландами та США", - йдеться в повідомленні Міноборони на офіційному сайті.

"Очікується, що перший данський бойовий літак F-16 буде передано Україні цього літа. Це послання міжнародної коаліції військово-повітряних сил, яка на чолі з Данією, Нідерландами та США координує тривалу підготовку F-16 і підготовку до передачі перших винищувачів F-16 Україні", - повідомляє Міноборони Данії.

"Складно встановити фіксований графік передачі винищувачів F-16, тому що є кілька умов, які мають бути виконані, щоб Україна могла використовувати подаровані літаки. Але я поінформував узгоджувальне коло, що наразі ми працюємо над його вищою єдністю цього літа, коли ми розраховуємо передати Україні перші винищувачі F-16, якщо підготовка буде йти за планом", - ідеться в повідомленні з посиланням на міністра оборони Троельса Лунда Поульсена.

Як зазначено, остаточна передача першого данського бойового літака F-16 залежить, зокрема, від повної підготовки українських пілотів і необхідного українського допоміжного персоналу, а також від наявності необхідної логістики та інфраструктури в Україні. Міжнародна коаліція ВПС на підтримку України докладає всіх зусиль, щоб забезпечити це.

Данія очолює коаліцію військово-повітряних сил разом із Нідерландами та США з моменту її створення восени 2023 року. Коаліція була сформована в рамках Контактної групи з питань оборони України під керівництвом США і спочатку фокусується на наданні винищувачів F-16 в Україні. 

Теги: #україна #данія #f_16

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:16 22.02.2024
Зеленський про Ставку: Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16

Зеленський про Ставку: Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16

14:05 22.02.2024
Єврокомісія представить рамки для переговорів про вступ України до ЄС, щойно вони будуть готові

Єврокомісія представить рамки для переговорів про вступ України до ЄС, щойно вони будуть готові

13:42 22.02.2024
Польська влада має намір запровадити особливий режим на КПП і дорогах, що ведуть у бік кордону з Україною

Польська влада має намір запровадити особливий режим на КПП і дорогах, що ведуть у бік кордону з Україною

10:46 22.02.2024
Столтенберг: Україна матиме право завдавати ударів із F-16 по російських військових цілях за межами України

Столтенберг: Україна матиме право завдавати ударів із F-16 по російських військових цілях за межами України

08:42 22.02.2024
Нова Зеландія надасть Україні новий пакет допомоги майже на $16 млн

Нова Зеландія надасть Україні новий пакет допомоги майже на $16 млн

02:38 22.02.2024
25 країн-членів Організації американських держав ухвалили декларацію, присвячену дворіччю повномасштабного російського вторгнення в Україну

25 країн-членів Організації американських держав ухвалили декларацію, присвячену дворіччю повномасштабного російського вторгнення в Україну

01:03 22.02.2024
Україна і МВФ близькі до угоди про виділення $900 млн

Україна і МВФ близькі до угоди про виділення $900 млн

00:44 22.02.2024
Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ презентувало документальний фільм "Опір і Єдність"

Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ презентувало документальний фільм "Опір і Єдність"

00:04 22.02.2024
Окупанти обстріляли протягом дня три громади Сумської області

Окупанти обстріляли протягом дня три громади Сумської області

23:35 21.02.2024
Рада готова вести діалог із польськими колегами для вирішення питання транспортування українського зерна

Рада готова вести діалог із польськими колегами для вирішення питання транспортування українського зерна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про Ставку: Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16

На авдіївському напрямку ворог перегруповується, підтягує резерви, українські війська зміцнюють ешелоновану оборону - Тарнавський

СБУ має підтвердження, що РФ атакує Україну північнокорейськими балістичними ракетами типу Hwasong-11

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків

Дуда підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів

ОСТАННЄ

У ЄС порекомендували заступнику голови РБ РФ Медведєву звернутися до психіатра

СБУ затримала в Чернігові колишнього керівника ВЛК, який видавав фіктивні довідки ухилянтам, і вилучила майже $1 млн

УІК проведе з 16 до 24 березня всеукраїнський національний тиждень читання

У Києві найближчої доби хмарно з проясненнями, без опадів

На авдіївському напрямку ворог перегруповується, підтягує резерви, українські війська зміцнюють ешелоновану оборону - Тарнавський

Російські агресори вкотре обстріляли ТЕС ДТЕК і поранили шістьох енергетиків

Волонтери та розробники сформують уздовж лінії фронту мережу зі 100 мобільних стабпунктів STABNET для тяжкопоранених

СБУ має підтвердження, що РФ атакує Україну північнокорейськими балістичними ракетами типу Hwasong-11

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків

Понад 3700 поправок надійшло до другого читання законопроєкту про мобілізацію - нардеп Фріз

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА