Події

13:42 22.02.2024

Польська влада має намір запровадити особливий режим на КПП і дорогах, що ведуть у бік кордону з Україною

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Польська влада має намір запровадити особливий режим на КПП і дорогах, що ведуть у бік кордону з Україною

Варшава має намір узяти під особливий контроль ділянки доріг, що ведуть у бік контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною, повідомив глава польського уряду Дональд Туск.

"Ми внесемо до списку критичної інфраструктури КПП на кордоні з Україною та прилеглі ділянки автотрас і залізничних шляхів", - наводить слова Туска Польське радіо.

За його словами, це справа "кількох найближчих годин".

Прем'єр також сказав, що польська сторона продовжить переговори і з Україною, і з ЄС, щоб довести до них її точку зору.

Туск додав, що необхідності в його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським для врегулювання ситуації на кордоні немає.

Президент України в середу публічно звернувся до президента Польщі із закликом провести зустріч двох урядів на українсько-польському кордоні для врегулювання проблем з його перетином. Зеленський анонсував участь у переговорах міністра оборони України, оскільки страйки на кордоні затримують військові вантажі.

Як повідомлялося, у Польщі з 9 лютого розпочалися страйки польських фермерів, які виступають проти скорочення євродотацій для сільського господарства, "зеленого" курсу ЄК та імпорту української агропродукції. 20 лютого в Польщі під час загальнодержавного страйку польських фермерів, які блокували всі українсько-польські прикордонні переходи і для автомобільного, і залізничного транспорту, стався інцидент біля пункту пропуску "Медика-Шегині". Страйкуючі фермери розкрили вантажний контейнер із кукурудзою, яка прямувала до Німеччини, і висипали її на землю.

Теги: #україна #польща #туск #кордон

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