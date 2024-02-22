Події

08:39 22.02.2024

За минулу добу на Донеччині через обстріли три людини дістали поранення

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За минулу добу на Донеччині через обстріли три людини дістали поранення

За минулу добу в Донецькій області через обстріли російських окупаційних військ троє людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму телеграм-каналі.

"За 21 лютого росіяни поранили 3 жителів Донецької області: 2 у Добропіллі та 1 у Мемрику", - написав він у четвер уранці.

Також, голова ОВА поінформував про те, що вдалося встановити інформацію про осіб, які стали жертвами російських обстрілів раніше: 2 загиблих в Авдіївці та 3 поранених у Краматорську.

За даними ОВА, за час повномасштабного вторгнення РФ в області вбито 1870 осіб, 4593 - поранено.

Загальну кількість жертв на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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