За минулу добу на Донеччині через обстріли три людини дістали поранення
За минулу добу в Донецькій області через обстріли російських окупаційних військ троє людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму телеграм-каналі.
"За 21 лютого росіяни поранили 3 жителів Донецької області: 2 у Добропіллі та 1 у Мемрику", - написав він у четвер уранці.
Також, голова ОВА поінформував про те, що вдалося встановити інформацію про осіб, які стали жертвами російських обстрілів раніше: 2 загиблих в Авдіївці та 3 поранених у Краматорську.
За даними ОВА, за час повномасштабного вторгнення РФ в області вбито 1870 осіб, 4593 - поранено.
Загальну кількість жертв на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.