За минулу добу на Донеччині через обстріли три людини дістали поранення

За минулу добу в Донецькій області через обстріли російських окупаційних військ троє людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму телеграм-каналі.

"За 21 лютого росіяни поранили 3 жителів Донецької області: 2 у Добропіллі та 1 у Мемрику", - написав він у четвер уранці.

Також, голова ОВА поінформував про те, що вдалося встановити інформацію про осіб, які стали жертвами російських обстрілів раніше: 2 загиблих в Авдіївці та 3 поранених у Краматорську.

За даними ОВА, за час повномасштабного вторгнення РФ в області вбито 1870 осіб, 4593 - поранено.

Загальну кількість жертв на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.