Окупанти обстріляли вночі три громади Сумської області

Російські окупаційні війська вночі здійснили чотири обстріли трьох громад Сумської області, повідомила пресслужба ОВА в четвер уранці.

"Вночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів із мінометів, артилерії та з FPV-дрона. Обстрілу зазнали Краснопільська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади", - сказано у зведенні.

За даними ОВА, мінометного обстрілу зазнали Середино-Будська (10 вибухів) і Зноб-Новгородська (3 міни) громади.

У Краснопільській громаді здійснено атаку FPV-дрона (1 вибух) і артобстріл (2 вибухи).