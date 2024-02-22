Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ презентувало документальний фільм "Опір і Єдність"

У Центральному будинку офіцерів ЗС України 21 лютого Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил презентувало документальний фільм "Опір і Єдність. Історики пояснюють, як не втратити майбутнє".

Фільм "Опір і єдність" створено Управлінням стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ та Медіацентром до чергових роковин російсько-української війни та широкомасштабного вторгнення.

"Фільм є ретроспективою історії російсько-українського протистояння та критичним аналізом ворожої пропаганди, спрямованої на заперечення української державності. Фільм має на меті засвоєння уроків минулого та усвідомлення викликів, що стоять перед Україною", - розповіли у Страткомі.

У фільмі взяли участь історики та дослідники минулого: історик, кандидат історичних наук, головний редактор ютуб-каналу "WAS" Едуард Андрющенко; журналістка, авторка ютуб-каналу "Обличчя незалежності" Дарка Гірна; історик, сержант ЗСУ Вахтанг Кіпіані; письменник, автор ютуб-каналу "Історія для дорослих" Олег Криштопа; кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НДЦ гуманітарних проблем Збройних сил України, співавтор і ведучий ютуб-каналу "Історія без Міфів" Владлен Мараєв.

Учасники фільму розвінчують історичні міфи, створені ворогом; розповідають про багатовікову історію спротиву України імперії; пояснюють важливість створення нової символіки українського війська та героїзації борців за волю й незалежність, увічнення їх пам'яті в топоніміці та свідомості громадян; вказують на звитяжні сторінки української історії та на минулі помилки.

Управлінням стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ наголошує на актуальності фільму напередодні десятої річниці протистояння з Росією та другої річниці повномасштабного вторгнення.

"Розуміння історичного контексту стає ключовим для майбутнього планування, оскільки ворог атакує не лише на полі бою, а й через псевдоісторичні наративи. Стратегічна комунікація має вирішальне значення для зміцнення національної ідентичності та єдності перед викликами сьогодення, визначаючи загальну мету: формування стратегічних наративів, які посилюють українську ідентичність як держави та народу", - вказали у Страткомі.