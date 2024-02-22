Події

00:44 22.02.2024

Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ презентувало документальний фільм "Опір і Єдність"

2 хв читати
Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ презентувало документальний фільм "Опір і Єдність"

У Центральному будинку офіцерів ЗС України 21 лютого Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил презентувало документальний фільм "Опір і Єдність. Історики пояснюють, як не втратити майбутнє".

Фільм "Опір і єдність" створено Управлінням стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ та Медіацентром до чергових роковин російсько-української війни та широкомасштабного вторгнення.

"Фільм є ретроспективою історії російсько-українського протистояння та критичним аналізом ворожої пропаганди, спрямованої на заперечення української державності. Фільм має на меті засвоєння уроків минулого та усвідомлення викликів, що стоять перед Україною", - розповіли у Страткомі.

У фільмі взяли участь історики та дослідники минулого: історик, кандидат історичних наук, головний редактор ютуб-каналу "WAS" Едуард Андрющенко; журналістка, авторка ютуб-каналу "Обличчя незалежності" Дарка Гірна; історик, сержант ЗСУ Вахтанг Кіпіані; письменник, автор ютуб-каналу "Історія для дорослих" Олег Криштопа; кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НДЦ гуманітарних проблем Збройних сил України, співавтор і ведучий ютуб-каналу "Історія без Міфів" Владлен Мараєв.

Учасники фільму розвінчують історичні міфи, створені ворогом; розповідають про багатовікову історію спротиву України імперії; пояснюють важливість створення нової символіки українського війська та героїзації борців за волю й незалежність, увічнення їх пам'яті в топоніміці та свідомості громадян; вказують на звитяжні сторінки української історії та на минулі помилки.

Управлінням стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ наголошує на актуальності фільму напередодні десятої річниці протистояння з Росією та другої річниці повномасштабного вторгнення.

"Розуміння історичного контексту стає ключовим для майбутнього планування, оскільки ворог атакує не лише на полі бою, а й через псевдоісторичні наративи. Стратегічна комунікація має вирішальне значення для зміцнення національної ідентичності та єдності перед викликами сьогодення, визначаючи загальну мету: формування стратегічних наративів, які посилюють українську ідентичність як держави та народу", - вказали у Страткомі.

Теги: #україна #фільм #стратком

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:04 22.02.2024
Окупанти обстріляли протягом дня три громади Сумської області

Окупанти обстріляли протягом дня три громади Сумської області

23:35 21.02.2024
Рада готова вести діалог із польськими колегами для вирішення питання транспортування українського зерна

Рада готова вести діалог із польськими колегами для вирішення питання транспортування українського зерна

23:13 21.02.2024
Окупанти атакували ударними дронами Миргородський район, попередньо без жертв

Окупанти атакували ударними дронами Миргородський район, попередньо без жертв

22:29 21.02.2024
У МИРГОРОДІ ЧУТНО ВИБУХИ

У МИРГОРОДІ ЧУТНО ВИБУХИ

15:18 21.02.2024
Українське зерно в Польщі не залишається, але становить конкуренцію на ринку Німеччини - Мінсільгосп Польщі

Українське зерно в Польщі не залишається, але становить конкуренцію на ринку Німеччини - Мінсільгосп Польщі

04:34 21.02.2024
РФ задіяла для обстрілу Сумської області авіабомби "КАБ-500" і FPV-дрони, постраждав місцевий житель

РФ задіяла для обстрілу Сумської області авіабомби "КАБ-500" і FPV-дрони, постраждав місцевий житель

03:23 21.02.2024
Українські воїни продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Херсонщини - Сили оборони півдня

Українські воїни продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Херсонщини - Сили оборони півдня

02:55 21.02.2024
Байден закликав спікера Палати представників винести на голосування законопроєкт про підтримку України

Байден закликав спікера Палати представників винести на голосування законопроєкт про підтримку України

00:38 21.02.2024
Польський уряд веде переговори з фермерами, а також профспілками, щоб розблокувати кордони - Дуда

Польський уряд веде переговори з фермерами, а також профспілками, щоб розблокувати кордони - Дуда

23:30 20.02.2024
Кількість активних платіжних карток в Україні у 2023 р. зросла на 12,6%

Кількість активних платіжних карток в Україні у 2023 р. зросла на 12,6%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У МИРГОРОДІ ЧУТНО ВИБУХИ

Прессекретар президента анонсував на 25 лютого велику конференцію з питань майбутнього шляху України та пресконференцію Зеленського

Зеленський: Захист неба і наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів - одне з головних завдань цього року

Зеленський доручив уряду, включно з міністром оборони, приїхати на кордон з Польщею та закликає Туска до переговорів

Інформація про сотні українських військових, які потрапили в полон в Авдіївці, є фейком - ОСУВ "Таврія"

ОСТАННЄ

Зеленський підписав указ про введення до складу Ставки верховного головнокомандувача Баргилевича і Павлюка

Росіяни завдали авіаударів по Оріхову та інших населених пунктах області, є руйнування

Міністерство оборони України продовжує процес цифровізації залишків майна у військових частинах і на складах

"Укрпошта" запускає проєкт замовлення та доставки ліків із прифронтового Донбасу та Сумщини

Затримано й узято під варту харків'янку, яка коригувала ворожі повітряні атаки по житлових масивах міста - прокуратура

Прессекретар президента анонсував на 25 лютого велику конференцію з питань майбутнього шляху України та пресконференцію Зеленського

Зеленський: Захист неба і наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів - одне з головних завдань цього року

Частка українських біженців, які прагнуть повернутися на батьківщину, знизилася із 77% до 65%

Туреччина охоронятиме територіальні води Сомалі протягом десяти років

Відновлення зруйнованих об'єктів на Київщині: БЕБ запобігло розтраті понад 686 млн грн бюджетних коштів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА