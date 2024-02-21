Росіяни завдали авіаударів по Оріхову та інших населених пунктах області, є руйнування

Російські окупанти в середу завдали авіаційних ударів по м. Оріхів, а також по с. М. Токмачка та Новоданилівка, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Ворог продовжує знищувати прифронтові міста та села. О 19.30 завдав два авіаудари по Оріхову. Влучив у нежитлове приміщення в центрі міста, після чого там сталася пожежа. Пошкодив інші будівлі, розташовані поруч", - повідомляє телеграм-канал ОВА.

Так само, за інформацією ОВА, близько 6 авіаударів окупанти завдали в районі Малої Токмачки та Новоданилівки.

"Встановлюємо інформацію про постраждалих", - ідеться в повідомленні.