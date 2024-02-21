Ізраїльські військові знищили великий тунель ХАМАСу в районі Хан-Юніса

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявила й ліквідувала великий підземний тунель, який використовувало керівництво угруповання ХАМАС, у районі Хан-Юніса на півдні Сектора Гази, повідомляє в середу видання The Times of Israel.

Згідно з даними ЦАХАЛ, цей тунель був підземною мережею завдовжки понад 1 км, у якій було проведено водопостачання та електрику.

"Цей тунель є частиною стратегічної підземної мережі, розміщеної під Хан-Юнісом, яку використовували високопоставлені члени ХАМАСу", - йдеться в повідомленні ізраїльської армії.

Крім того, ізраїльські військові в середу завдали ударів по ймовірних позиціях воєнізованих формувань у Лівані та Сирії. Згідно з повідомленнями близькосхідних ЗМІ, унаслідок ізраїльського авіаудару серія вибухів пролунала на півдні Лівану, одна людина загинула й ще одна постраждала. За даними сирійських ЗМІ, Ізраїль обстріляв Дамаск, пошкоджено житловий будинок у районі Кафр-Суса. Двоє людей загинули.

Згідно з даними палестинських служб охорони здоров'я, кількість загиблих від початку операції ЦАХАЛ у Секторі Гази сягнула 29,3 тис. осіб, ще 69,3 тис. дістали поранень. За останню добу померли 118 осіб, 163 постраждали.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомили в середу про завершення другого етапу евакуації пацієнтів із лікарні "Насер", яка є другою за величиною в Секторі Гази. Вона розташована в місті Хан-Юніс на півдні Сектора Гази, де наразі тривають активні бойові дії.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу неодноразово заявляв, що мета операції в Секторі Гази - "абсолютна перемога" над ХАМАСом. Однак оприлюднені в середу результати опитування Ізраїльського інституту демократії показують, що більшість ізраїльтян, як євреїв, так і арабів, не вірять у можливість досягнення "абсолютної перемоги". Згідно з опитуванням, 51% єврейського населення і 77% арабського населення дотримуються такої думки.

7 жовтня 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб, ще 253 людини було взято в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу.